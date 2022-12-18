«Бес — он увлекателен»: Вика Цыганова объяснила причину популярности Дани Милохина

Певица Вика Цыганова, ставшая гостьем последнего выпуска ток-шоу «Алена, блин!», высказала свое мнение по поводу тиктокера Дани Милохина. Она призналась, что жалеет его и всех этих ребят.

«Все эти дани… Мне их правда жалко. Но это инструмент. Ими кто-то руководит, в них вкладывают деньги. Те люди, которые ненавидят Россию, ненавидят православие, которые ненавидят наши ценности», - заявила артистка.

По ее мнению, таких подростков, можно сказать, «вербуют».