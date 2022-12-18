Певица Слава объявила, что рассталась с 70-летним миллионером и ищет нового

Певица Слава, она же - Анастасия Сланевская, недавно выдала замуж дочку и стала бабушкой. А теперь решила позаботиться и о собственном счастье. 17 декабря она объявила о том, что они с гражданским мужем Анатолием Данилицким официально расстались.
Бизнесмену Данилицкому уже 70 лет и он на 28 лет старше Славы.
Пара была вместе два десятка лет, при том, что «Толюсечка» на протяжении почти всего этого времени состоял в законном браке с другой женщиной. Тем не менее, они были счастливы вместе и даже завели совместную дочку. Анатолий помог своей возлюбленной реализоваться как певице, финансово обеспечивал ее семью, дал образование ее старшей дочке.
Ничего конкретного о причинах расставания Сланевская пока не рассказывает.
«Было очень много всего хорошего, но в последние годы было много всего плохого», — призналась Слава в соцсети.
Артистка также отметила, что готова к новым отношениям и с удовольствием вошла бы в новый 2023 год с новым мужчиной. Избранник, по ее словам, должен быть сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливый.
«И чтобы вкусно пах», - добавила она.