Матросов из «Кармелиты» раскрыл правдивую причину своего развода со второй женой

Свой 50-летний юбилей Денис Матросов встретит уже холостяком. Жена актера из сериала «Кармелита» покинула Москву. Ольга подрала на развод и забрала их общего сына Федора. В ближайшее время в Гагаринском районном суде состоится заседание о расторжение брака. Также супругам предстоит решить вопрос опеки над ребенком.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Суд должен установить ﻿место жительства мальчика и размер алиментов. Актер винит себя в размолвке и считает, что именно его характер способствовал тому, что жена решила с ним развестись.

«Это сто процентов никакая не ревность. Жизнь с актером — специфическая и непростая. Связано это с излишней эмоциональностью, несдержанностью. Хотя в глобальных вещах я человек верный, преданный и стабильный. Я давно разлюбил себя, к сожалению большому. Я думаю, из-за этого как раз и потерялся интерес у женщин ко мне», — подметил Матросов.

По материалам программы «Ты не поверишь!»