Округлившийся живот Зепюр Брутян снова намекнул на беременность от Павла Прилучного

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Напомним, о беременности молодой актрисы говорят с начала декабря. Пара сыграла свадьбу в августе 2022 года, и многие тогда посчитали, что второй брак «мажора» какой-то уж слишком стремительный. Быстро решили пожениться, быстро зачали ребенка… И все это на фоне того, что Павел уделяет довольно много времени своим детям об Агаты Муцениеце.