Округлившийся живот Зепюр Брутян снова намекнул на беременность от Павла Прилучного

В Сети появилось видео с Павлом Прилучным и Зепюр Брутян на презентации нового фильма «Мажор в Сочи». 35-летний актер и его новая жена вышли на красную ковровую дорожку и долго позировали перед камерами. При этом журналисты не могли не заметить округлившийся животик 26-летней девушки.
«Не можем утверждать, но, судя по видео, в семье Прилучных ожидается пополнение», - пишут корреспонденты издания Super.ru, опубликовавшие ролик.
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Напомним, о беременности молодой актрисы говорят с начала декабря. Пара сыграла свадьбу в августе 2022 года, и многие тогда посчитали, что второй брак «мажора» какой-то уж слишком стремительный. Быстро решили пожениться, быстро зачали ребенка… И все это на фоне того, что Павел уделяет довольно много времени своим детям об Агаты Муцениеце.