60-летний Фли из Red Hot Chili Peppers стал отцом в третий раз

Американский рок-музыкант Фли, он же басист группы Red Hot Chili Peppers, он же 60-летний Майкл Бэлзари стал отцом в третий раз. Его нынешняя супруга, 42-летняя дизайнер Мелоди Эхсани родила малыша 12 декабря, а чем рокер рассказал на недавней премьере фильма «Вавилон» в Лос-Анджелесе.

В интервью прессе артист признается, что ему нравится быть отцом.

«Я просто в восторге от того, что ложусь ночью с маленьким ребенком на грудь и чувствую его дыхание и маленькие мягкие ножки», - цитирует Фли издание People.

Мужчина признался, что очень счастлив стать отцом в третий раз, хотя и немного недосыпает.