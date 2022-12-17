60-летний Фли из Red Hot Chili Peppers стал отцом в третий раз

Американский рок-музыкант Фли, он же басист группы Red Hot Chili Peppers, он же 60-летний Майкл Бэлзари стал отцом в третий раз. Его нынешняя супруга, 42-летняя дизайнер Мелоди Эхсани родила малыша 12 декабря, а чем рокер рассказал на недавней премьере фильма «Вавилон» в Лос-Анджелесе.
В интервью прессе артист признается, что ему нравится быть отцом.
«Я просто в восторге от того, что ложусь ночью с маленьким ребенком на грудь и чувствую его дыхание и маленькие мягкие ножки», - цитирует Фли издание People.
Мужчина признался, что очень счастлив стать отцом в третий раз, хотя и немного недосыпает.
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Имя и пол ребенка музыкант пока не объявил. Для его жены это были первые роды. А у самого рокера уже есть 34- и 17-летние дочери от предыдущих жен.
Добавим, что Фли горазд не только прыгать с гитарой по сцене – он еще и актер. Снимался в фильмах «Назад в будущее - 2», «Большой Лебовски», «Малыш на драйве» и сериале «Оби-Ван Кеноби».