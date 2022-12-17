«Кто я такой»: муж Бритни Спирс признался, как он относится к обнажению певицы в соцсетях

Любовь Бритни Спирс к своим обнаженным фотографиям уже стала притчей во языцех. Певица регулярно публикует в соцсетях снимки себя без одежды и даже не стесняется того, что ее дети-подростки могут это увидеть.

А что обо всей этой обнаженке думает ее молодой муж? 15 декабря 41-летняя Бритни выложила новую порцию откровенных фото топлесс, и ее супруг-модель оставил честный комментарий под постом.

«Единственный человек в мире, над которым издеваются за публикацию подобных вещей, — написал 28-летний Сэм Асгари. — Лично я предпочел бы, чтобы она никогда не публиковала их, но кто я такой, чтобы контролировать кого-то, кто находился под микроскопом и контролировался большую часть своей жизни».

Связано это или нет, что Бритни удалила провокационные снимки из ленты после комментария мужа.