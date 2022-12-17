Замуж за американца: бывшая Крида сыграла свадьбу с молодым музыкантом из США

Бывшая девушка певца Егора Крида, Диана Мелисон, от которой звезда в свое время ушел к исполнительнице Нюше, вышла замуж. Девушка сыграла свадьбу в Москве. Избранником модели стал музыкант из США Морган Пэрриотт, более известный как Call Me Karizma.
Обычно Диана отдает предпочтение откровенным нарядам, но для свадьбы выбрала обычное белое платье с фатой. Мероприятие прошло в одном из пафосных заведений столицы, судя по соцсетям звезды.
Кстати, Мелисон известна не только откровенными снимками в Сети, но и романом с гламурным певцом, который случился несколько лет назад. Эти отношения длились совсем ничего, ведь Егор предпочел модели более известную девушку.
«Мы расстались, потому что он меня бросил. В тот момент он был заинтересован Нюшей. Помню, мы ехали в Пензу к его родителям, и там был журнал с Нюшей на обложке. Он с другом переглядывался, но я не понимала тогда, хотя доходили слухи, что он заинтересован», - как-то раз разоткровенничалась модель.
Диана утверждала, что Крид изменял ей на каждых гастролях.
«Сейчас легко сказать: «Че ты ревела?» Мы же были как русские Селена Гомес и Джастин Бибер. Я влюбчива и привыкаю к человеку. Мне кажется, что после уже не встречу такого», - заявляла ранее брюнетка.
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Егор в итоге стал встречаться с Нюшей, но и этот роман завершился, во многом это произошло по желанию отца исполнительницы, не одобрявшего кандидатуру певца.