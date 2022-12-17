Замуж за американца: бывшая Крида сыграла свадьбу с молодым музыкантом из США

Бывшая девушка певца Егора Крида, Диана Мелисон, от которой звезда в свое время ушел к исполнительнице Нюше, вышла замуж. Девушка сыграла свадьбу в Москве. Избранником модели стал музыкант из США Морган Пэрриотт, более известный как Call Me Karizma.

Обычно Диана отдает предпочтение откровенным нарядам, но для свадьбы выбрала обычное белое платье с фатой. Мероприятие прошло в одном из пафосных заведений столицы, судя по соцсетям звезды.

Кстати, Мелисон известна не только откровенными снимками в Сети, но и романом с гламурным певцом, который случился несколько лет назад. Эти отношения длились совсем ничего, ведь Егор предпочел модели более известную девушку.

«Мы расстались, потому что он меня бросил. В тот момент он был заинтересован Нюшей. Помню, мы ехали в Пензу к его родителям, и там был журнал с Нюшей на обложке. Он с другом переглядывался, но я не понимала тогда, хотя доходили слухи, что он заинтересован», - как-то раз разоткровенничалась модель.

Диана утверждала, что Крид изменял ей на каждых гастролях.