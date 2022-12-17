«Никому не нужная махина»: стало известно, почему замок Пугачевой в Грязи не хотят покупать

По словам мужчины, работягам платили буквально копейки и наживались на их рабском труде. А те, в свою очередь, не особо-то тщательно вкладывались в строительство, пишет mk.ru.

Да и расположение столь пафосного творения оставляет желать лучшего. Замок стоит по соседству с обычными бараками и совсем небогатыми домами. И к цивилизации отсюда добираться весьма непросто. Любой снег или дождь - дороги размывает. Настоящая грязь в Грязи!

Более того, в свое время супруг Примадонны, как рассказал местный житель, купил участок из-за того, что на нем якобы находился особняк богатого помещика. Но на деле это оказалось красивой сказкой. И, как утверждает мужчина, барин жил на том месте, где сейчас стоит его дом. А на месте пугачевского замка располагалась...обычная помойка!