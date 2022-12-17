«Никому не нужная махина»: стало известно, почему замок Пугачевой в Грязи не хотят покупать

Будущее замка певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь все еще под большим вопросом. Пока Примадонна вместе с мужем и детьми гуляет по Израилю, ее известный особняк никто не хочет покупать. И стало известно, почему.
На глазах местных жителей в свое время происходило возведение многоэтажного дома в стиле Средневековья.
«Скажу вам откровенно, дом этот они ни за что не продадут. Кому нужна эта махина? Помимо шести этажей, еще внизу мару этажей есть. Строили его кое-как. Местных не нанимали. Пригласили бригаду парней из Украины и Белоруссии. А вот руководил процессом русский прораб», - рассказал один из соседей Аллы Борисовны.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам мужчины, работягам платили буквально копейки и наживались на их рабском труде. А те, в свою очередь, не особо-то тщательно вкладывались в строительство, пишет mk.ru.
Да и расположение столь пафосного творения оставляет желать лучшего. Замок стоит по соседству с обычными бараками и совсем небогатыми домами. И к цивилизации отсюда добираться весьма непросто. Любой снег или дождь - дороги размывает. Настоящая грязь в Грязи!
Более того, в свое время супруг Примадонны, как рассказал местный житель, купил участок из-за того, что на нем якобы находился особняк богатого помещика. Но на деле это оказалось красивой сказкой. И, как утверждает мужчина, барин жил на том месте, где сейчас стоит его дом. А на месте пугачевского замка располагалась...обычная помойка!