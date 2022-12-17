Юлия Рутберг - о покойном отце: «Пошли рецидивы, метастазы, и эта беспощадная тварь папу поедала»

В свое время Юлия Рутберг пошла по стопам отца, выбрав актерскую стезю. Для нее родитель был примером во всем. Прошло уже восемь лет со дня смерти Ильи Григорьевича, однако, его дочка до сих пор обращается с покойному родственнику в своих мыслях, когда находится на распутье или хочет получать совет. Также актриса осознает свое сходство с отцом. Юлия Рутберг в беседе с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» рассказала о том, какая болезнь унесла жизнь ее близкого человека.

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«Я немыслимо похожа на папу. Я его клон с точки зрения пребывания в искусстве, требования в искусстве, и вообще в профессии», — заметила Рутберг.

В свои 57 лет актриса все еще тяжело воспринимает смерть отца и то, как он боролся со своим недугом. У него было редчайшее заболевание сердца, однако, сильно подкосил здоровье актера рак.