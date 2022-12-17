«Пришло время работать по-другому»: Анджелина Джоли сложила с себя полномочия посла ООН

Голливудская актриса Анджелина Джоли сняла с себя обязанности посла ООН по делам беженцев. 16 декабря международная организация опубликовала совместное заявление с кинозвездой. В нем говорится, что 47-летняя артистка оставляет свою роль посла, чтобы заниматься «более широким кругом гуманитарных и правовых вопросов».

«После долгого и успешного сотрудничества я ценю ее желание изменить свои обязательства и поддерживаю ее решение. Я знаю, что дело беженцев останется близким ее сердцу, и я уверен, что она проявит такую же страсть и внимание к более широкому гуманитарному портфолио. Я надеюсь на нашу дальнейшую дружбу», — сказал об Анджелине Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. «В ближайшие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После двадцати лет работы в системе ООН я чувствую, что пришло время работать по-другому, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями и поддерживать их решения», - прокомментировала сама Джоли.

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Напомним, актриса занималась этой работой более 20 лет – с 2001 года. За это время она осуществила более 60 полевых миссий, чтобы рассказать миру «истории страданий, надежды и стойкости». Последними поездками актрисы по делам ООН стали командировки в Йемен и Буркина-Фасо. Также в 2022 году она побывала на Украине.