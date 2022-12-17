«Планы грандиозные»: дочь Анны Ковальчук готовится стать мамой

Дочка звезды сериала «Тайны следствия» Анны Ковальчук, Злата, рассказала о своих планах на ближайшие годы. По ее словам, она мечтает о семье и детях. Наследнице актрисы несколько месяцев назад исполнилось 22 года.

Дочь Ковальчук родилась и росла буквально на глазах у всей страны. Анна снималась в культовом сериале будучи беременной. В одной из серий героиня актрисы рожала. Кстати, это были реальные роды самой артистки. Позже Злата стала экранной дочерью звезды и снималась вместе с мамой в фильме.

«Я человек ответственный, как все говорят, взрослый не по годам, поэтому планы грандиозные. Через пять лет мне будет 27», - с гордостью подчеркнула она в интервью «Антенне-Телесемь».

Злата также мечтает реализоваться в работе. Но в первую очередь видит себя женой и мамой в ближайшие годы.