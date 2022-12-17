Увезли из загородного дома! Раскрыто местонахождение Анастасии Заворотнюк

Вот уже четыре года Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. Как пишет kp.ru, еще в 2019 году у актрисы из ситкома «Моя прекрасная няня» доктора обнаружили глиобластому головного мозга - этот вид считается одним из самых агрессивных опухолей.

Первый курс лечения Анастасия прошла в клинике в Германии, а потом ее лечением занимались отечественные врачи. Большую часть времени актриса находится дома с мужем фигуристом Петром Чернышевым. У пары есть общая дочка Мила. Актрисе обеспечили комфортные условия и уход сиделок.

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По данным kp.ru, еще в сентябре 2022 года Анастасию Заворотнюк госпитализировали в онкологическое отделение частной медицинской клиники в центре Москвы. Здесь под круглосуточным наблюдением Анастасия Заворотнюк находится уже четвертый месяц.