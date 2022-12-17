«Ей хочется работать»: муж Инны Чуриковой раскрыл подробности состояния актрисы

Муж Инны Чуриковой, Глеб Панфилов, рассказал, почему актриса не выходит играть на сцену. Как выяснилось, артистка все еще не оправилась от болезни.

Напомним, в июле стало известно, что звезду госпитализировали в Боткинскую больницу. Тогда Чурикова получила жуткие травмы в Ленкоме после неудачного падения со сцены. Переломы ребер вызвали у 79-летней актрисы проблемы с дыханием. Звезду долго выхаживали, а осенью ее решили отпустить домой. Муж Инны Михайловны рассказал подробности состояния знаменитости. Сама Чурикова пока не отвечает на звонки и не выходит на связь.

«Инна Михайловна не работает пока в театре по состоянию здоровья. Пауза сейчас», - цитирует Панфилова портал Woman.ru.

Он заверил, что актриса чувствует себя хорошо и даже самостоятельно занимается домашними делами, которые не требуют больших усилий. Панфилов уточнил, что они уже готовятся к встрече Нового года.