«Дверь всегда будет приоткрытой»: Гарри и Меган пригласят на коронацию Карла III, несмотря на сериал

Королева умерла, да здравствует король! Только теперь многих людей в Великобритании и за ее пределами волнует вопрос, будут ли на коронацию Карла III приглашены его опальный сын Гарри вместе со своей американской женой Меган Маркл.

Напомним, эти двое выпустили документальный сериал на Netflix, в котором рассказали, как плохо к ним относились при дворе. К тому же, в январе 2023 года должны выйти мемуары Гарри, в которых он еще сильнее «жахнет» откровениями об упадке британской монархии.