«Дверь всегда будет приоткрытой»: Гарри и Меган пригласят на коронацию Карла III, несмотря на сериал

Карл III и принц Гарри

Карл III и принц Гарри на похоронах Елизаветы II. Фото: Global Look Press

Такого мнения придерживаются авторитетные источники британской прессы.

Королева умерла, да здравствует король! Только теперь многих людей в Великобритании и за ее пределами волнует вопрос, будут ли на коронацию Карла III приглашены его опальный сын Гарри вместе со своей американской женой Меган Маркл.

Напомним, эти двое выпустили документальный сериал на Netflix, в котором рассказали, как плохо к ним относились при дворе. К тому же, в январе 2023 года должны выйти мемуары Гарри, в которых он еще сильнее «жахнет» откровениями об упадке британской монархии.

Издание Daily Mail опросило несколько авторитетных источников, и они склоняются к тому, что Карл III вышлет приглашение младшему сыну, который заделался американцем и правдорубом.

«Гарри — его сын, и Его Величество всегда будет любить его. Хотя сейчас все сложно, дверь всегда будет оставаться приоткрытой», — сказал один из инсайдеров.

«Я знаю, что вокруг их присутствия на коронации велись разговоры, и, хотя между ними есть много потенциальных ловушек, я не вижу, чтобы отношение Его Величества к этому как-то изменилось», - добавил другой.

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Напомним, коронация Карла III назначена на 6 мая 2023 года, а это – день рождения Арчи, сына Гарри и Меган Маркл. Ранее в прессе появилось мнение, что совпадение дат является плевком британской королевской семьи в сторону уехавших в Америку родственников.

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