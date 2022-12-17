Любовь прошла: Полину Гагарину публично унизил близкий друг

Певицу Полину Гагарину публично унизил один из самых близких ей людей! Поэт и композитор Геннадий Дудин, который в течение нескольких лет сотрудничал с артисткой и написал для нее такие хиты, как «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Меланхолия» и «Выше головы», неожиданно отказался от дальнейшей работы с исполнительницей.

«Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее… Слава богу!» - вдруг заявил мужчина в соцсетях, пишет KP.RU.

Но всего лишь спустя день Дудин резко сменил риторику. Он написал, что предыдущий пост был слишком эмоциональным и вообще не предназначен для чужих глаз!

«Кажется, я натворил дел. Я никак не могу привыкнуть к тому, что мои сторис могут стать предметом обсуждений. Мне не стоило вчера позволять себе лишнего. Я тут не прав. Только в любви может рождаться нечто выдающееся. Но так бывает, что любовь проходит», - попытался объяснить Геннадий.

По его словам, «в жизни всегда приходится чем-то жертвовать во имя движения вперед, и в этой ситуации нет хороших и плохих».

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