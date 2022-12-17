Светлана Бондарчук - о разводе с Федором: «Год боялась выйти на улицу»

Светлана Бондарчук вот уже без малого два года счастлива в браке с дизайнером Сергеем Харченко. Избранник модели моложе ее на несколько лет. Однако разница в возрасте пару совершенно не смущает.
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В одном из интервью Светлана призналась, что тяжело переживала развод с режиссером Федором Бондарчуком. У пары двое детей: сын Сергей, снимается в кино и дочка Варвара (у нее ДЦП, - Прим. Ред.).
Бондарчук дала понять, что она тут же попала под прицел светской хроники. Модель буквально не могла выйти на улицу, по пятам за ней следовали репортеры, которые желали получить заветный эксклюзив.
«Это какой-то сюр… Ты не принадлежишь себе, за тебя домысливают. Это ужасно было, я год боялась выйти на улицу. Было дискомфортно», - призналась Светлана.
По материалам YouTube-проекта «Света вокруг света»