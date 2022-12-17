Светлана Бондарчук - о разводе с Федором: «Год боялась выйти на улицу»

Светлана Бондарчук вот уже без малого два года счастлива в браке с дизайнером Сергеем Харченко. Избранник модели моложе ее на несколько лет. Однако разница в возрасте пару совершенно не смущает.

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В одном из интервью Светлана призналась, что тяжело переживала развод с режиссером Федором Бондарчуком. У пары двое детей: сын Сергей, снимается в кино и дочка Варвара (у нее ДЦП, - Прим. Ред.).