В Татарстане от инфаркта скончалась 40-летняя певица Эльмира Сулейманова

В Татарстане скончалась известная в республике певица Эльмира Сулейманова. Заслуженная артистка РТ умерла в своей квартире в Набережных Челнах 16 декабря в возрасте 40 лет. Вскрытие показало, что причиной смерти стал инфаркт.

17 декабря певицу похоронили в селе села Малая Шильна. На прощание с ней к дому пришло множество поклонников. Когда катафалк отъехал от подъезда, они проводили артистку в последний путь аплодисментами. Печальный повод вновь соединил родителей Эльмиры, которые расстались, когда будущая звезда только пошла в первый класс.

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Информацию о смерти Сулеймановой опубликовало издание «Челнинские известия». Журналисты узнали, что в последние дни певица жаловалась на плохое самочувствие, постоянный кашель и потерю голоса. Она отменила назначенные концерты, но из-за отсутствия температуры не стала обращаться к врачам. Артистка умерла во сне. У нее остались муж и двое детей.

Добавим, что Эльмира выпустила четыре альбома со своими песнями, неоднократно становилась лауреатом конкурса «Татарская песня».