Брэд Питт пригласил новую девушку на премьеру своего фильма и предложил ей отметить вместе Новый год

Источник журнала People, близкий к Питту, рассказал, что пара «встречается и счастлива», но «это еще не серьезно, хотя ему комфортно, и им весело вместе».

«Инес веселая и общительная. Они прекрасно проводят время вместе. Они ходят как на приватные свидания, так и на групповые свидания с друзьями», - говорит другой инсайдер.