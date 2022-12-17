Брэд Питт пригласил новую девушку на премьеру своего фильма и предложил ей отметить вместе Новый год

Интрижка или все-таки новая любовь? Появились новые подробности романа Брэда Питта с девушкой-ювелиром Инес де Рамон.
Знаменитый актер уже больше месяца проводит досуг в компании новой подруги. 15 декабря он привел Инес на вечеринку по случаю премьеры своего нового фильма «Вавилон» в Лос-Анджелесе. Инсайдеры говорят, что Брэд явно увлечен этой девушкой, у них якобы уже есть планы на совместное проведение праздничного уикенда.
Источник журнала People, близкий к Питту, рассказал, что пара «встречается и счастлива», но «это еще не серьезно, хотя ему комфортно, и им весело вместе».
«Инес веселая и общительная. Они прекрасно проводят время вместе. Они ходят как на приватные свидания, так и на групповые свидания с друзьями», - говорит другой инсайдер.
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Напомним, Инес является бывшей женой звезды «Дневников вампира» Пола Уэсли. Они развелись в 2022 году, незадолго до того, как девушка приглянулась Брэд Питту.