Какую еду ни в коем случае нельзя подавать на новогодний стол, иначе Кролик затаит обиду

До Нового года осталось всего пара недель, и многие прозорливые хозяйки уже сейчас придумывают блюда, которыми они будут угощать самых придирчивых гостей.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, к кулинарным шедеврам лучше всего подойти избирательно. Дело в том, что некоторые блюда могут обидеть чуткого Водяного Кролика. О каких деликатесах речь? Лучше всего отказаться от блюд из крольчатины и зайчатины.

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