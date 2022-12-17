«Не помню, когда я ела»: стало известно, чем питаются отечественные артисты

Звезды отечественного шоу-бизнеса рассказали, как питаются в перерывах между съемками и гастролями.
Так, танцор из клипов группы Little Big Дмитрий Красилов любит готовить сам, несмотря на загруженность.
«Я сам готовлю. Я, конечно, люблю и в рестораны смотаться, но это когда ты в поездках, переездах между съемках, чтобы быстро поесть. А так я люблю готовить дома, смешивать несмешиваемое, как научила меня мама и быстро и вкусно есть», – рассказал телеведущий Дмитрий Красилов.
А вот стройная певица Севиль Велиева за своим питанием не следит.
«Я не помню, когда я ела в последний раз. Стараюсь готовить, если есть время, я очень это люблю. А так… 50/50», – призналась солистка группы Artik&Asti Севиль Велиева.
За рацион артиста IVAN отвечает его возлюбленная.
«Дома обычно жена готовит, она постоянно это делает», – поделился певец IVAN в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт рассказала о бюджетном способе накрыть новогодний стол.