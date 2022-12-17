«Любовь с первого взгляда!»: Ланская рассказала о бурном романе с Голосным после тайного развода

Валерия Ланская закрутила роман с артистом Московского театра оперетты Эдгаром Голосным. Избранник 35-летней актрисы немногим ее моложе. Разница в возрасте у пары четыре года. Ланская дала понять, что нашла в возлюбленном все те черты, которые она хотела бы видеть в своем мужчине.

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«Наверное, да, это любовь с первого взгляда. Когда ты любишь, ты же хочешь, чтобы этому человеку было хорошо, а он хочет, чтобы было хорошо тебе. Поэтому мы вообще не спорим», - заверила Ланская.

Эдгар в свою очередь дал понять, что Валерия зацепила его своим характером. В возлюбленной он видит доброту, честность и безграничную любовь.

У Валерии Ланской есть семилетний сын Артемий. Актриса успела познакомить мальчика со своим возлюбленным. Отношения с Эдгаром Голосным она завела после развода с мужем кинорежиссером Стасом Ивановым. Пара рассталась в этом году без лишних ссор. Сын Ланской остался под опекой мамы. При этом актриса не препятствует бывшему мужу видеться с ребенком. Они сохранили дружеские отношения.

По материалам MK.ru