«Некие порядки!»: Джанабаева выдала правду о жесткой дисциплине в «ВИА Гре»

В свое время Светлану Лободу в группе «ВИА Гра» заменила Альбина Джанабаева. В свежем интервью 42-летняя жена Валерия Меладзе вспомнила, что по-началу в девичьем коллективе она чувствовала себя совсем не комфортно. Певица чувствовала, что «старенькие» участницы группы устраивали ей проверки. Однако в какой-то момент артиста стала самой опытной в коллективе, так как солистки «ВИА Гры» часто сменяли друг друга.

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«Естественно, я посвящала девушек в некие порядки группы. Например, твердила, что нельзя опаздывать. Если у нас выезд в 8 утра, это значит, не в 8.03, а в 8:00 мы уже отъезжаем. Дисциплина у нас была как ни в одном мужском коллективе, и это хорошо», — отметила Альбина в шоу Толстая LIVE.

Певица провела в коллективе целых 9 лет, параллельно она занималась развитием сольной карьеры.