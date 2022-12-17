Глаза выдают: Анастасия Волочкова видит в своем потенциальном муже царя

Недавно артистка Анастасия Волочкова рассказала о своем женском счастье. Знаменитость встретила возлюбленного.

Примечательно, что Волочкова разглядела в новом женихе черты императорской особы. В гостиной балерины висит портрет Николая II. Когда Анастасия взглянула в глаза бизнесмена Дмитрия, она вспомнила очи царя с картины.

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Это стало знаком для балерины. Она дала шанс поклоннику проявить себя и доказать, что он может быть любящим мужчиной.