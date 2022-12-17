Глаза выдают: Анастасия Волочкова видит в своем потенциальном муже царя

Анастасия Волочкова и Дмитрий. Фото: личный архив

Анастасия Волочкова и Дмитрий. Фото: личный архив

Балерина призналась, что нашла мужчину своей мечты.

Недавно артистка Анастасия Волочкова рассказала о своем женском счастье. Знаменитость встретила возлюбленного.

Примечательно, что Волочкова разглядела в новом женихе черты императорской особы. В гостиной балерины висит портрет Николая II. Когда Анастасия взглянула в глаза бизнесмена Дмитрия, она вспомнила очи царя с картины.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Это стало знаком для балерины. Она дала шанс поклоннику проявить себя и доказать, что он может быть любящим мужчиной. 

«Он очень похож на Николая Второго», – призналась артистка в беседе с teleprogramma.pro.

Напомним, ранее Волочкова рассказала о неприятности, которая произошла с ее квартирой.

Читайте также