Глаза выдают: Анастасия Волочкова видит в своем потенциальном муже царя

Недавно артистка Анастасия Волочкова рассказала о своем женском счастье. Знаменитость встретила возлюбленного.
Примечательно, что Волочкова разглядела в новом женихе черты императорской особы. В гостиной балерины висит портрет Николая II. Когда Анастасия взглянула в глаза бизнесмена Дмитрия, она вспомнила очи царя с картины.
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Это стало знаком для балерины. Она дала шанс поклоннику проявить себя и доказать, что он может быть любящим мужчиной.
«Он очень похож на Николая Второго», – призналась артистка в беседе с teleprogramma.pro.
Напомним, ранее Волочкова рассказала о неприятности, которая произошла с ее квартирой.