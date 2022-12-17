«Еле говорит»: поклонники Кристины Орбакайте расстроились, услышав речь ее дочери Клавдии Земцовой

Исполнительница Кристина Орбакайте воссоединилась с семьей. Знаменитость поделилась роликом с участием дочки и этим вызвала недовольство фолловеров.

Орбакайте редко приезжает к мужу Михаилу Земцову и дочери Клавдии в США. Именно там наследница артистки родилась и растет. Клавдия с ранних лет стала говорить на английском. Также девочка много времени посвящает изучению испанского.

А вот русский язык, как отмечают поклонники ее родительницы, Клава стала забывать.