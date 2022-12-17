«Богиня»: Вики Одинцова не скрыла пышную грудь и плоский животик в кроп-топе и юбке с разрезом

Вики Одинцова

Вики Одинцова. Фото: соцсети 

Участница шоу «Звезды в Африке» показала эксклюзивные кадры бэкстейджа.

Модель и блогер Вики Одинцова поделилась свежими кадрами с фолловерами. Знаменитость похвасталась фигурой в откровенном наряде.

Топ с длинными рукавами едва прикрыл бюст шатенки. А юбка с пикантным разрезом красиво подчеркнула широкие бедра Одинцовой. Звезда телешоу добавила массивные украшения к элегантному образу. 

Вики позировала перед камерами, соблазнительно открывая аккуратный рот. Поклонники Одинцовой остались в восторге от образа красавицы.

«Какая ты красивая!», «Настоящая принцесса», «Богиня», «Великолепна», «Горяча», – написали фолловеры Вики в соцсети.

Вики Одинцова в откровенном образе. Фото: соцсети 

Напомним, ранее исполнительница Ольга Серябкина тоже облачилась в пикантный наряд и похвасталась гибкостью на кухонном столе.

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