«Нервничала и волновалась»: Регина Тодоренко рассказала, как сильно похудела на «Ледниковом периоде»

Артистка Регина Тодоренко призналась, что стресс стал причиной потери килограммов на проекте Ильи Авербуха.

Организм знаменитостей по-разному влияет на трудности. Кто-то заедает переживания, а кто-то тает на глазах. Последнее случилось с Региной Тодоренко.

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«За время съемок проекта сильно похудела. И за каждый прокат, генеральный прогон теряла по 500 граммов – сильный стресс, я нервничала и волновалась. И то ли потому что стала легче, то ли потому что стала сильнее, прыгнула так, что в воздухе сделала сальто. Если бы не Саша, меня бы увезла скорая помощь», – призналась Регина и объяснила свое недавнее падение на льду в беседе с teleprogramma.pro.