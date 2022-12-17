«Тебя так обезобразили!»: Виктория Боня ужаснулась при виде Алены Шишковой

Телеведущая Виктория Боня оценила внешний вид модели Алены Шишковой. Знаменитость призналась, что бывшая пассия Тимати выглядит не самым лучший образом.
Боня заявила, что хочет помочь блондинке исправить последствия походов к косметологу. После появления Шишковой на проекте «Наследники и самозванцы» звезды стали критиковать уколы красоты.
А Боня отмечает, что еще два года назад предупреждала Шишкову об изменении лица:
«Я подняла тему того, как опасно увлекаться уколами (а именно филлерами), которые превращают молоденькое и красивое личико в тяжелое и одутловатое лицо! Алена тогда обиделась на меня и даже написала гневный пост, но прошло время и об этом уже пишут паблики».
«Я сказала это не для того, чтобы обидеть, а наоборот, чтобы девочки задумались, какие могут быть последствия. Алена, напиши мне. Я скажу тебе, где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили!», – заявила Виктория в личном микроблоге.
Напомним, ранее другая экс-возлюбленная Тимати рассказала, как приводит себя в форму перед Новым годом.