«Тебя так обезобразили!»: Виктория Боня ужаснулась при виде Алены Шишковой

Телеведущая Виктория Боня оценила внешний вид модели Алены Шишковой. Знаменитость призналась, что бывшая пассия Тимати выглядит не самым лучший образом.

Боня заявила, что хочет помочь блондинке исправить последствия походов к косметологу. После появления Шишковой на проекте «Наследники и самозванцы» звезды стали критиковать уколы красоты.

А Боня отмечает, что еще два года назад предупреждала Шишкову об изменении лица: