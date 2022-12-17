Валя Карнавал в пижамке показала интимное: кокетка

Певица, блогер Валя Карнавал пропала из соцсетей после «Песни года». Поклонники потеряли любимицу и забили тревогу, атаковав ее аккаунты повсеместно. Оказалось, девушка заболела и не могла долго восстановиться, поэтому взяла паузу.

Рассказать о своем самочувствии Карнавал решила по-домашнему, в пижамке. Она оголила интимную часть тела, скинув с плеча рукав одежды – даже в период, когда не здоровится, звезда продолжает оставаться кокеткой и дразнит поклонников.

Напомним, карнавал в этом году дважды получила предложение руки и сердца. Ее женихом стал блогер Саша Стоун, с которым их свела судьба на шоу «Звезды в Африке».