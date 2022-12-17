Юлия Михалкова с откровенным декольте смутила в кадре всех мужчин: подвиньтесь все, дива пришла!

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нередко делится с подписчиками в соцсетях кадрами из закулисья. На этот раз красавица показала видео со съемок шоу, для которого нарядилась достаточно откровенно.

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Поверх черного топа-полоски Михалкова накинула мохнатый желты жакет. Но закрывать откровенное декольте даже не думала, чем смутила окружающих мужчин, когда появилась в кадре. Гордо занимая место за стойкой, красотка потеснила всех вокруг.