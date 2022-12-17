«Не позорьтесь и заткнитесь»: Пугачева получила приглашение домой от Садальского

Алла Пугачева по сей день слышит в свой адрес критику и осуждение от земляков за свою эмиграцию. На ее защиту решил встать актер Станислав Садальский. Он на манер сатирика Михаила Задорнова написал речь о том, как все плохо в стране, но еще хуже – Примадонна.

«А вас не устраивает Пугачева?! Не позорьтесь и заткнитесь, Алла, приезжай на Новый Год в Россию», - пригласил звезду актер в своем Telegram-канале.

Кстати, сама Пугачева ничего не обещала по поводу своего возвращения в Россию. Она, судя по всему, весело живет в Израиле, где обосновалась с семьей – мужем и малолетними детьми. Звезда не пропускает ни одно мероприятие с участием соотечественников на Земле Обетованной.