«Все это было запланировано»: политик разоблачил выступивших в сине-желтом Орбакайте и Николаева

Не утихает скандал вокруг Кристины Орбакайте и Игоря Николаева, которые нарядились, по мнению народа, в цвета флага соседнего государства, появившись на сцене в сине-желтом.

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Экс-депутат Госдумы Роман Худяков считает появление артистов на шоу в таких оттенках оскорблением и провокацией. Он убежден, что все было спланировано заранее, а не является каким-то роковым совпадением. Ведь и песню артисты спели тоже непростую – «Осенний поцелуй» Аллы Пугачевой, оскорбившей россиян эмигрантки.

«Они не просто так вышли в этих нарядах. Я считаю, что это все было запланировано. Почему? Потому что такой случайности, чтобы они были во флаге», - цитирует политика сайт «Народные новости».

Худяков уверен, что таких артистов необходимо отлучить от сцены и внести в стоп-лист.

По материалам сайта "Народные новости"