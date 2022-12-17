«Поспишь потом»: Ольга Бузова преобразилась в сексуальную вампиршу (фото)

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в необычной фотосессии. Ради съемок Ольгу превратили в очаровательную вампиршу, похожую на героиню популярной кинофраншизы «Сумерки» Розали Хейл.
Она предстала перед поклонниками в платье-бюстье лавандового цвета, с ярко-красным лаком на ногтях, и такими же красными... глазами.
«Мои глаза в декабре», - написала Ольга.
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Ольга Бузова стала вампиршей. Фото: соцсети
Артистка объяснила, что в конце года ее по традиции ждет сумасшедший график, перелеты, съемки, выступления и много закадровой работы, о которой зрители даже не подозревают.
«Да, недосып, да устаешь, но ощущение необходимости в своём участии и присутствии так мотивирует и вдохновляет», - добавила Бузова.