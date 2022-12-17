«Поспишь потом»: Ольга Бузова преобразилась в сексуальную вампиршу (фото)

Артистка объяснила, что в конце года ее по традиции ждет сумасшедший график, перелеты, съемки, выступления и много закадровой работы, о которой зрители даже не подозревают.

«Да, недосып, да устаешь, но ощущение необходимости в своём участии и присутствии так мотивирует и вдохновляет», - добавила Бузова.