Пришла в бар без штанов: Клава Кока с голыми ногами заявилась на тусовку

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока обожает наряжаться так, чтобы быть в центре всеобщего внимания. Такое стремление артистки к эпатажу вполне объяснимо на сцене. Однако, в обыденности звезда частенько перегибает с нарядами, вызывая у публики массу вопросов.

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На сей раз артистка отправилась на тусовку, «позабыв» надеть штаны. Справедливости ради заметим, что ноги у певицы хоть и оказались голыми, но до бедра были облачены в сапоги с высоким голенищем. Сверкнуть прелестями певица решила на встрече с коллегой Мари Краймбрери – девушки давно дружат и соскучились друг по другу так, что первым делом поспешили обняться.