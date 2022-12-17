Алла Пугачева трогательно прижала подросшего сына Гарри к груди – сильно вырос, но для мамы всегда маленький

Алла Пугачева не пропускает ни одно событие, связанное с соотечественниками, на израильской земле. Концерты россиян, творческие вечера, посиделки – Примадонна в первых рядах спешит на них отметиться. В этот раз Алла Борисовна стала одной из первых в гостях у Андрея Макаревича* - музыкант открыл в Тель-Авиве выставку своих рисунков.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На мероприятия Пугачева пришла вместе с сыном Гарри. Мальчик очень вытянулся за лето, возмужал и стал все больше похож на своего папу. Во время осмотра экспозиции мама с сыном решили понежничать, и Примадонна прижала мальчика к себе, тепло обхватив его голову, а другой рукой обняв за плечо.

Напомним, что семья Пугачевой переехала в Израиль. Там, по слухам, Примадонна с детьми обзавелись паспортами подданных новой родины.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента