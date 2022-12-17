Нежно, чтобы видели все: Барановская слилась в поцелуе со спутником на красной дорожке

Телеведущая Юлия Барановская на красной дорожке светского мероприятия вышла в свет с новым мужчиной. Более того, во время фотосессии звезда дала волю чувствам и ответила на поцелуй спутника, который впился губами в ее губы.Теледива от чувств закрыла глаза, а нежность и искренность эмоций увидели все вокруг, и подписчики в соцсетях.

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Оказалось, что спутник Барановской – российский дизайнер Игорь Чапурин. В платье его модного дома в тот вечер и блистала Юлия.

«Спасибо, мой талантливый друг. Твое розовое платье просто огонь», - поблагодарила Барановская мужчину.

Люди теперь обсуждают, что кроется за столь смелым проявлением чувств – признание романа или же такая дружба.