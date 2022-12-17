Кушанашвили отреагировал на развод Агутина с Варум

«Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала...», - начал Агутин. И все подписчики решили, что с Варум они перестали быть вместе. Отреагировал на слухи и звездный обозреватель Отар Кушанашвили. Он написал у себя в Telegram комментарий по этому поводу.

«Лично для меня это будет потрясением и разочарованием. Сильнейшими и необоримыми», - признался Кушанашвили.

К слову, пару давно не видели вместе. Варум, в отличие от мужа, редко появляется в Сети.