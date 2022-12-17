Юлия Михалкова в мини-юбке подняла ногу: показала запретное всем

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова обожает удивлять. Экс-звезда «Уральских пельменей» старается каждое свое появление перед онлайн-публикой сделать ярким и запоминающимся.

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На этот раз красавица нарядилась в яркий желтый прикид – мохнатый жакет, больше похожий на полушубок, и мини-юбку, а ноги оставила голыми. Позируя для фото, Михалкова приняла дерзкую позу, задрав ногу повыше, насколько юбка позволяет. И в разрезе продемонстрировала запретное – оголившееся упругое бедро. Люди были поражены красотой образа Юлии и ее эффектным ракурсом.