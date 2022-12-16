Минюст РФ дополнил список иностранных агентов

Минюст дополнил список иноагентов

Минюст РФ дополнил список иноагентов. Фото: Global Look Press

В него вошли пять физических лиц и три организации.

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов, действующих на территории нашей страны, еще пять физических лиц и три организации.

Сообщается, что в список включены журналистка Юлия Таратута*, Иван Тютрин*, Дмитрий Любимов*, Дмитрий Давыдов*, Наталья Грязневич*.

Свежеиспеченными организациями-иноагентами отныне являются региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»**, автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»**, самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида»**.

Напомним, что в реестр иноагентов за последние месяцы угодили многие известные лица, к примеру, журналист Александр Невзоров*, рэперы Моргенштерн* и Оксимирон*.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

** Организация включена в реестр иноагентов.

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