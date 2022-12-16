Минюст РФ дополнил список иностранных агентов

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов, действующих на территории нашей страны, еще пять физических лиц и три организации.
Сообщается, что в список включены журналистка Юлия Таратута*, Иван Тютрин*, Дмитрий Любимов*, Дмитрий Давыдов*, Наталья Грязневич*.
Свежеиспеченными организациями-иноагентами отныне являются региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»**, автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»**, самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида»**.
Напомним, что в реестр иноагентов за последние месяцы угодили многие известные лица, к примеру, журналист Александр Невзоров*, рэперы Моргенштерн* и Оксимирон*.
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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
** Организация включена в реестр иноагентов.