Минюст РФ дополнил список иностранных агентов

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов, действующих на территории нашей страны, еще пять физических лиц и три организации.

Сообщается, что в список включены журналистка Юлия Таратута*, Иван Тютрин*, Дмитрий Любимов*, Дмитрий Давыдов*, Наталья Грязневич*.

Свежеиспеченными организациями-иноагентами отныне являются региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»**, автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»**, самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида»**.