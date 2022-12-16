Умер Синиша Михайлович: жизнь бывшего тренера «Милана» унесла лейкемия

Югославский и сербский футболист, а затем тренер Синиша Михайлович скончался 16 декабря в Риме. Михайлович с 1992 года играл за такие итальянские клубы как «Рома», «Сампдория», «Лацио» и «Интер», а также за сборную Сербии. С 2006 года он переключился на тренерскую работу.

Еще летом 2019 года спортсмен узнал, что тяжело болен. Диагноз - лейкемия. Он отчаянно боролся с этим недугом и даже перенес пересадку костного мозга, что позволило ему продлить жизнь на пару лет.

Несколько дней назад Синиша был доставлен в одну из клиник Рима в связи с тем, что его состояние ухудшилось. К сожалению, помочь ему врачи не смогли.

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