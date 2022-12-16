Умер Синиша Михайлович: жизнь бывшего тренера «Милана» унесла лейкемия

Югославский и сербский футболист, а затем тренер Синиша Михайлович скончался 16 декабря в Риме. Михайлович с 1992 года играл за такие итальянские клубы как «Рома», «Сампдория», «Лацио» и «Интер», а также за сборную Сербии. С 2006 года он переключился на тренерскую работу.
Еще летом 2019 года спортсмен узнал, что тяжело болен. Диагноз - лейкемия. Он отчаянно боролся с этим недугом и даже перенес пересадку костного мозга, что позволило ему продлить жизнь на пару лет.
Несколько дней назад Синиша был доставлен в одну из клиник Рима в связи с тем, что его состояние ухудшилось. К сожалению, помочь ему врачи не смогли.
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попрощалась с Синишей Михайловичем. Фото: Twitter
Свою жизнь Михайлович связал с Италией. Его жена и мать его пятерых детей - телеведущая Арианна Рапаччони. Одна из дочерей пары вышла замуж за футболиста и в 2021 году подарила Михайловичу внука.
Новость о кончине Синиши, известного своей добротой и честностью, повергла в грусть всю страну. Соболезнования его семье принесли многие знаменитые люди, включая премьер-министра Джорджу Мелони. Последняя заявила, что он был и навсегда останется победителем.
«Ты боролся, как лев, на поле и в жизни. Ты был примером и придавал смелости многим, столкнувшимся с болезнью. Тебя называли «железным сержантом», ты показал, что у тебя большое сердце. Ты есть и всегда будешь победителем. Прощай, Синиша Михайлович», - написала Мелони в Twitter.