«По-человечески рад за нее»: Дава объяснил, почему ставит лайки Ольге Бузовой

Артист и экс-возлюбленный Ольги Бузовой – Дава – рассказал, почему следит за соцсетями бывшей.
Дава, чье реальное имя Давид Манукян, не видит ничего постыдного в лайках экс-избранницам. Манукян уверен, что взрослые люди могут искренне порадоваться за людей из прошлого.
Именно поэтому Дава оставил лайк на фото Бузовой. На этой публикации Ольга запечатлела новоселье.
«Я по-человечески рад за нее. Знал, что она мечтала об этом квартире, это была ее сокровенная мечта. Когда я увидел фото Оли, искреннее порадовался. Поставил лайк, мы же не дети», – признался Давид Манукян в эфире передачи «PRO-Новости» на Муз-ТВ.
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Публикация с лайком Давы. Фото: соцсети
Напомним, ранее стилист Александр Рогов раскритиковал платье Ольги Бузовой. Красный наряд с баской из сетки намекнул на беременность певицы.