«По-человечески рад за нее»: Дава объяснил, почему ставит лайки Ольге Бузовой

Артист и экс-возлюбленный Ольги Бузовой – Дава – рассказал, почему следит за соцсетями бывшей.

Дава, чье реальное имя Давид Манукян, не видит ничего постыдного в лайках экс-избранницам. Манукян уверен, что взрослые люди могут искренне порадоваться за людей из прошлого.

Именно поэтому Дава оставил лайк на фото Бузовой. На этой публикации Ольга запечатлела новоселье.