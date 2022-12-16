Погналась за трендами: Анна Хилькевич в купальнике засветила голый «поплавок»

Звезда «Универа» Анна Хилькевич на пляже исполнила модные в последнее время движения актрисы Дженны Ортеги.

Напомним, после выхода сериала Тима Бертона «Уэнздей» танец зарубежной артистки стал «вирусным». Вот и российская актриса Анна Хилькевич пустилась в пляс на пляже. Примечательно, что Анна танцевала в купальнике с открытой спиной и ягодицами.

Блондинка продемонстрировала формы, выполняя эксцентричные движения.