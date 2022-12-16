Собянин повысил размер минимальной пенсии для москвичей

Столичный мэр Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии проживающих в Москве неработающих пенсионеров. Сообщение об этом появилось на официальном сайте мэра и правительства.

Сообщается, что с 1 января 2023 года минимальный размер пенсии вместе с городской доплатой составит 23 313 рублей в месяц.

«Доплату к пенсии получают более двух миллионов москвичей», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2022 году минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров в российской столице составлял 21 193 рубля.