«Это облегчает»: специалист посоветовала обратиться к маркетплейсам за дешевыми продуктами к Новому году

Стало известно, как накрыть новогодний стол по доступной цене. Специалисты предлагают закупаться не в обычных магазинах, а на маркетплейсах.

Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова обратила внимание, что товары в онлайн-магазинах могут стоить одинаково. При этом разница между продуктами будет минимальной.

Напомним, ранее россиянам объяснили, почему на маркетплейсах похожие товары стоят по-разному.