«Это облегчает»: специалист посоветовала обратиться к маркетплейсам за дешевыми продуктами к Новому году

Новый год

Новый год. Фото: Global Look Press

Консультант считает, что нужно уметь приобретать онлайн.

Стало известно, как накрыть новогодний стол по доступной цене. Специалисты предлагают закупаться не в обычных магазинах, а на маркетплейсах.

Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова обратила внимание, что товары в онлайн-магазинах могут стоить одинаково. При этом разница между продуктами будет минимальной. 

Напомним, ранее россиянам объяснили, почему на маркетплейсах похожие товары стоят по-разному.

«Это те составляющие, которые будут определять разницу в стоимости. Но онлайн также нужно уметь покупать: нужно научиться сравнивать, ведь один и тот же товар на разных платформах может иметь различные цены. Благо, сейчас большое количество агрегаторов», — отметила Волкова.

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«Вы можете внести в них товар и получить список магазинов и стоимость, по которой они данный товар реализуют. Это облегчает сравнение», — поделилась эксперт с vnimanie.pro.

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