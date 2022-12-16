«Несколько слов о годовой инфляции»: Эльвира Набиуллина обрадовала россиян

Заслуженный экономист России Эльвира Набиуллина рассказала о положительных моментах экономики страны.
Набиуллина отметила, что рост годовой инфляции уменьшился.
«Несколько слов о годовой инфляции: в ближайшие месяцы она продолжит замедляться», — заявила эксперт.
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Набиуллина добавила, что весной показатель годовой инфляции может достигнуть отметки в 4%.
«Но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас», — процитировали главу ЦБ РФ tass.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали о росте доллара в следующем году. Сообщается, что иностранная валюта будет стоить около 70 рублей.