«Несколько слов о годовой инфляции»: Эльвира Набиуллина обрадовала россиян

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Global Look Press 

Глава ЦБ РФ выступила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Заслуженный экономист России Эльвира Набиуллина рассказала о положительных моментах экономики страны.

Набиуллина отметила, что рост годовой инфляции уменьшился.

«Несколько слов о годовой инфляции: в ближайшие месяцы она продолжит замедляться», — заявила эксперт. 

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Набиуллина добавила, что весной показатель годовой инфляции может достигнуть отметки в 4%.

«Но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас», — процитировали главу ЦБ РФ tass.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали о росте доллара в следующем году. Сообщается, что иностранная валюта будет стоить около 70 рублей.

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