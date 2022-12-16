«Похожа на Бузову»: бывшая жена Сергея Шнурова оголила грудь в Дубае (фото)

Бывшая супруга певца Сергея Шнурова, Матильда Шнурова, как и многие российские знаменитости, не смогла отказать себе в удовольствии отдохнуть в Дубае.

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14 декабря на своей странице в соцсети она опубликовала несколько весьма откровенных фотографий из пустыни. На них девушка запечатлена в штанах из искусственной кожи питона и необычной майке черного цвета, частично оголившей немалого размера грудь Матильды.

Благодаря этим снимкам на Шнурову обрушилась целая волна комплиментов. Ее назвали «красавицей», «кошечкой» и «царицей пустыни». А кто-то даже отметил, что она похожа на Бузову, вернее, на двух сестер Бузовых. Фигурой она напоминает Анну Бузову, а мимикой — Ольгу.

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