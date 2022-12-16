Директор Ивана Краско объяснил ситуацию с неоплаченной VIP-палатой

Народный артист РФ Иван Краско прошел курс лечения в одной из больниц Петербурга – в силу возраста у него имеются проблемы с сердцем. По словам его директора Вячеслава Смородинова, лечение проходило в VIP-палате.

На обвинения в том, что актер якобы не заплатил за пребывание в комфортабельных условиях, Смородинов заявил, что такая палата полагалась Краско бесплатно.

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