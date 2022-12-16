Пугачева пообещала лично прийти на концерт SHAMANа: «Просто обалдеть!»

Сейчас Аллу Пугачеву и Ярослава Дронова, который выступает под псевдонимом SHAMAN, ставят на разные чаши весов. Однако в 2013 году артисты были в одной упряжке: Примадонна была в составе жюри шоу «Фактор А», а молодая звезда – в числе участников.
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SHAMAN тогда просто покорил Аллу Пугачеву. Услышав свою песню «Белый снег» в его исполнении, она пришла в восторг.
«Просто обалдеть!» - сказала она и пообещала прийти на его концерт.
Интересно, сдержит ли Алла Борисовна свое обещание?