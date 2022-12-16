«Фотошоп - великая сила»: пользователи Сети не поверили снимкам Эвелины Бледанс в купальнике

Эвелина Бледанс с глубоким декольте

Эвелина Бледанс. Фото: соцсети

Народ усомнился в том, что 53-летняя женщина может выглядеть настолько хорошо.

Актриса и модель Эвелина Бледанс всегда славилась своей красотой и прекрасными формами. И тем не менее, сейчас, когда звезда перешагнула отметку в 53 года, многие уже не воспринимают ее как «молодую».

В одном из пабликов 16 декабря появились кадры с фотосессии, в которой приняла участие Эвелина. В модном купальнике бордового цвета актриса позировала у бассейна.

Пользователи социальной сети посчитали эти фотографии чересчур отретушированными.

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Бледанс снялась в купальнике у бассейна. Фото: соцсети

«Фотошоп - великая сила», - написал один из комментаторов.

Другой мужчина признался, что ему очень интересно, как будет выглядеть Бледанс на этих снимках, если убрать все фильтры и ретушь. 

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