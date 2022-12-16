«Фотошоп - великая сила»: пользователи Сети не поверили сексуальным снимкам Эвелины Бледанс в купальнике

Актриса и модель Эвелина Бледанс всегда славилась своей красотой и прекрасными формами. И тем не менее, сейчас, когда звезда перешагнула отметку в 53 года, многие уже не воспринимают ее как «молодую».

В одном из пабликов 16 декабря появились кадры с фотосессии, в которой приняла участие Эвелина. В модном купальнике бордового цвета актриса позировала у бассейна.

Пользователи социальной сети посчитали эти фотографии чересчур отретушированными.

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