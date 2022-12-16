«Фотошоп - великая сила»: пользователи Сети не поверили сексуальным снимкам Эвелины Бледанс в купальнике

Актриса и модель Эвелина Бледанс всегда славилась своей красотой и прекрасными формами. И тем не менее, сейчас, когда звезда перешагнула отметку в 53 года, многие уже не воспринимают ее как «молодую».
В одном из пабликов 16 декабря появились кадры с фотосессии, в которой приняла участие Эвелина. В модном купальнике бордового цвета актриса позировала у бассейна.
Пользователи социальной сети посчитали эти фотографии чересчур отретушированными.
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Бледанс снялась в купальнике у бассейна. Фото: соцсети
«Фотошоп - великая сила», - написал один из комментаторов.
Другой мужчина признался, что ему очень интересно, как будет выглядеть Бледанс на этих снимках, если убрать все фильтры и ретушь.