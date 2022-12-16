Михалкова показала, как выглядит ее голая «ложбинка греха», если туда поместить галстук: трепетная такая

Ее хрупкая фигура, тонкая талия, великолепная кожа и коварный взгляд много лет сводят с ума мужчин всех мастей. А каждое ее новое фото в Сети вызывает бурную реакцию пользователей.

Кадр в маскулинном костюме на голое тело привел в восторг ее подписчиков. На фото Михалкова «забыла» про рубашку, но при этом примерила галстук на голое тело, выделив «ложбинку греха». Все-таки не случайно французы называют так поэтично зону декольте!